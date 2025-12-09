「大満足です」秋の味覚サツマイモの詰め放題、低価格の背景に金蜜芋の豊作　190円でパン詰め放題も

東京・池袋の百貨店内にできた行列。

集まった人たちのお目当てはサツマイモの詰め放題です。

東武百貨店池袋本店では、9日から「芋・栗・あんこフェス」がスタート。

特設会場に全国各地の54店舗が出店し、大粒で甘みの強い丹波焼き栗や芋、栗、あんこを使ったおはぎ、たっぷりのあんを使った羽付きのたい焼きなど、様々な商品が販売されます。

この甘い催しで今回初めて企画されたのが、サツマイモの詰め放題。

濃厚な味が堪能できるブランドサツマイモ「金蜜芋」を1袋601円で可能な限り詰め込むことができます。

袋からはみ出るほど詰め込んだ女性は、こぼれた1本も押し込んで大量ゲットに成功しました。

通常は1kg1000円以上するという金蜜芋。

使用する袋には2kgから3kgほど入るということで、かなりのお得度です。

安さの訳は金蜜芋の豊作。

2025年は天候に恵まれ、収穫量が例年より25％もアップしたといいます。

東武百貨店池袋店 販売促進部・萩谷彬さん：

今年は金蜜芋が豊作だった。豊作の中でどうしても形が悪い物とか、味は全く変わりませんが見た目が少し長かったり、丸くて小さかったり、そちらを詰め放題にすることでおいしいものを低価格で提供できる。

金蜜芋の詰め放題はイベント期間中1日4回実施され、定員は各30人。

当日の午前10時から整理券が配布されます。

一方、この年の瀬も物価高が続く中、格安でパンの詰め放題を行っているのが東京・板橋区にある富士食品。

税込み190円という安さで毎日午後2時から行われています。

大量の食パンをまさしくパンパンに詰め込んでいた女性は「子どもが好きで朝食に食べている。お米の高騰も頭の中にあります」と話しました。

袋に18個ものパンを詰め込むことができた女性もいました。

1個あたり10円余りの計算です。

詰め放題では、形の悪いパンや作りすぎてしまったパンを提供していて、今後も値上げの予定はないということです。