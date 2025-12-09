Snow Man深澤辰哉、2年ぶり“神業クレーンゲーム”に参戦 激ムズ台に挑む
TBS系バラエティー『THE神業チャレンジSP』が、16日午後6時30分から2時間30分スペシャルとして放送される。今回は「神業クレーンゲーム」「神業フェイク」「画面隠し太鼓の達人」「覆面シンガー」と内容盛りだくさんで届ける。
【番組カット】どんな表情⋯？神業クレーンゲームに挑戦する深澤辰哉
同番組は、世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、みちょぱ、高地優吾（※高＝はしごだか／SixTONES）、河合郁人を迎え、挑戦を見届ける。
「神業クレーンゲーム」では、ファーストステージとして、1000円以内で4つの景品を取ればクリア。そして待ち受けるファイナルステージは「ビリビリ100万円クレーンゲーム」。二代目となるこの難関クレーンは、２年間成功者ゼロの激ムズ台。そんな台に、初代を制覇した唯一の男・Snow Manの深澤辰哉に加え、大相撲から剣翔＆翔猿、朝比奈彩も参戦する。
神職人が作った本物そっくりのニセモノを見破る「神業フェイク」は超難関３ステージ全て見破ったら賞金10万円というルール。映画&SPドラマ『ラストマン』から福山雅治、永瀬廉（King & Prince）、吉田羊、さらにMCのチョコレートプラネットが参戦。ホンモノか、ニセモノか、目利き力が試される。
「画面隠し太鼓の達人」は2025年の年間最強王者を決めるガチ決戦。『太鼓の達人』の画面を隠してプレイし、合計得点が１番高い者に年間王者の称号が与えられる。いかに「良」を多く出せるかが、得点を稼ぐカギとなる。挑戦者は、ドラマー枠・木内泰史（サンボマスター）、王者枠・パーマ大佐、女流王者・齋藤冬優花、神キッズ・こころんの４人真の王者に輝くのは。
さらに「覆面シンガー」は、ストリートライブが行われている場所を舞台に、歌声のみで観客を100人集められるか。覆面の下に隠された正体は。歌声が街を震わせる。
