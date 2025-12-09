5児の父・杉浦太陽「虫歯ゼロ」子供が使用する電動歯ブラシを紹介「これなしでは…」

5児の父である杉浦太陽さんが、自身のYouTubeチャンネルにて、『【メガドンキ爆買い】金額縛りなしで、家族の顔を思い浮かべてあらゆるものを買いました！』という動画を投稿。今回の動画では、杉浦さんが【ドン・キホーテ】で、さまざまなアイテムを購入する様子を公開！この中で、小学1年生の三男が使用しているという“電動歯ブラシ”をピックアップ♪

【関連】杉浦太陽、中3長男とイロチ買い！【GU】大人気パーカー「同じサイズ着てる」

杉浦さんは、電動歯ブラシのコーナーで、「俺と幸空（三男）これ使ってるの」と紹介した商品がこちら！

◼︎すみずみクリーンキッズ

オーラルB by ブラウン / すみずみクリーンキッズ （公式サイトへ）

子供のために特別に設計された、3歳から使用できる電動歯ブラシ。

お子様の歯ぐきにも安心な、やわらかめで小さなブラシヘッドが、歯にピッタリフィットして回転するから、簡単かつ短時間でキレイに磨けます。

◼︎電動歯ブラシで虫歯ゼロ♪

杉浦さんは「幸空はずーっと幼い頃から、手磨きももちろんやったけど、これに変えてから何年も経つけど虫歯ゼロ」「ツルッツル！これなしでは幸空の歯磨きはできません！」と長く愛用しているとコメント！

そして、今回は、ブラシ部分の付け替え用を購入されていました♪

■動画もチェック

動画内では、杉浦さんが、このほかにもドン・キホーテで総額60,955円円分のお買い物をする様子を公開！是非チェックしてしてみてくださいね。