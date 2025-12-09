藤井サチ「肌そのものが整って」冬の肌悩みに変化が！リアルな愛用美容液

藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『《冬の保湿》寝る前のリアルなスキンケアルーティン』の動画を投稿。スキンケアの様子を公開し、愛用品を紹介してくれました！

【関連記事】藤井サチ「アイシャドウは…」お仕事に使用したアイシャドウを紹介

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

リジュラン/デュアル エフェクト アンプル 8,250円（編集部調べ）

保湿はもちろん、ハリやツヤなど年齢に応じたケアが叶う美容液！

藤井さんはこちらを紹介した後「冬って皮脂は少ないのにインナードライで、なんだか毛穴が詰まってしまうような感じがある」と冬の時期特有の肌悩みについてコメント。

続けて「この子使ってあげると、割と肌そのものが整ってザラつきが減る感じがある」とこちらの美容液で改善があったと語ってくれました。

そして「めちゃめちゃ好きです」「手にも塗っとこう」とお気に入りであることを明かしながら、手にもしっかりと塗りこんでいました！

■動画もチェック

動画内では愛用品も紹介しながらスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。