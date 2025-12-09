ソフトバンクは、Appleが提供する衛星経由のメッセージを「iPhone 14」以降や「Apple Watch Ultra 3」で利用できるようになったと発表した。

衛星経由のメッセージにより、携帯電話やWi-Fiの電波が届かない場所でも連絡可能となる。

利用料について、アクティベーション後2年間は無料で利用できる。ただし、当面は無料で利用できる。

利用方法

衛星経由のメッセージを利用するには通信事業者の契約プランが必要で、衛星経由のSMSメッセージは対応する通信事業者で利用できる。対応する「iPhone 14」以降や「Apple Watch Ultra 3」では、それぞれiOS 18以降・watchOS 26以降で利用できる。

アップルのサポートページでは「電波が届かない場所に出かける前に」と題して、衛星通信接続デモを試しておくこと、iMessageをオンにしておくこと、緊急連絡先とファミリー共有を設定しておくこと、連絡相手にiPhoneをアップデートしておいてもらうことを案内している。

携帯電話やWi-Fiの圏外であることをiPhoneが検知すると、警告メッセージが表示され、衛星経由でメッセージを送受信できる旨のメッセージがロック画面に表示される。また、メッセージアプリを開くと、衛星経由のメッセージを使うように促す通知が表示される。

Apple Watch Ultra 3からSMSを衛星経由で送受信する場合、ペアリングしたiPhoneは電源を入れ、Wi-Fiまたはアクティブなモバイル通信ネットワークに接続しておく必要があるが、近くにある必要はないという。

衛星通信接続はGlobalstarと同社の関連会社が提供する。