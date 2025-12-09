¡Ö¼Â¼Á¥È¥ì¡¼¥É¡©¡×¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÈÁê¸ß»ØÌ¾¡É¡¡µð¿Í26ºÐ¡¢º´ÅÏ¤Î²øÏÓ¢ªÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¡ÖÆü¥Ï¥à¹Ô¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë²½¤±¤½¤¦¡×
µÆÃÏ¤Ï¤«¤Ä¤Æ50ÅÐÈÄ¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹Âè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬12·î9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒÁª¼ê¤¬NPB¤«¤éÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¡ª»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê4Ï¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡12µåÃÄ¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¡
¡¡¡Úºå¿À¡ÛÉÍÅÄÂÀµ®¡Ê³°Ìî¼ê¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¡ÚDeNA¡ÛÉÍ¾Çµ²ð¡Ê³°Ìî¼ê¡¦ÃæÆü¡Ë¡¢¡Úµð¿Í¡Û¾¾±º·ÄÅÍ¡ÊÅê¼ê¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¡ÚÃæÆü¡ÛÃÎÌîÄ¾¿Í¡ÊÆâÌî¼ê¡¦DeNA¡Ë¡¢¡Ú¹Åç¡ÛÃ¤¸«¹ãÇ·²ð¡ÊÆâÌî¼ê¡¦³ÚÅ·¡Ë¡¢¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂçÆ»²¹µ®¡ÊÅê¼ê¡¦¹Åç¡Ë¡¢¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃæÂ¼ÌÌï¡ÊÅê¼ê¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛµÆÃÏÂçµ©¡ÊÅê¼ê¡¦µð¿Í¡Ë¡¢¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÊ¿¾ÂæÆÂÀ¡Ê³°Ìî¼ê¡¦À¾Éð¡Ë¡¢¡Ú³ÚÅ·¡Ûº´Æ£Ä¾¼ù¡Ê³°Ìî¼ê¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¡ÚÀ¾Éð¡ÛÃãÌîÆÆÀ¯¡Ê³°Ìî¼ê¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û°æ¾å¹Âç¡Ê³°Ìî¼ê¡¦ºå¿À¡Ë
¡¡¤Þ¤¿ºßÀÒµåÃÄ¤É¤¦¤·¤ÎÁê¸ß»ØÌ¾¤âµð¿Í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¢DeNA¤ÈÃæÆü¡¢À¾Éð¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â¼Á¥È¥ì¡¼¥É¡©¡×¤ÈÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÌ¯¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯°éÀ®6°ÌÆþÃÄ¡¢µð¿Í¤ÎµÆÃÏ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£22Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë23Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ50ÅÐÈÄ¤È¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó°éÀ®¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤ÏºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£7ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤âÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢23ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.98¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë±þ¤¸¤¿°éÀ®Ë¡¤âÏÃÂê¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É´Þ¤á¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖÆü¥Ï¥à¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë²½¤±¤½¤¦¡×¤ÈËÜ³Ê³ÐÀÃ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Îµð¿Í¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï186¥»¥ó¥Á¡¢103¥¥í¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥ï¡¼·Ïº¸ÏÓ¤Î¾¾±º¤À¤Ã¤¿¡£21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¯ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓÏÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÎÁè¤¤¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âè4²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¤Ç1²¯Ä¶¤¨¤ÎÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¡¢³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï