「最も影響力のある選手の1人に」田中碧、値千金ゴール連発の活躍を現地も絶賛「心配はもう払拭された」

立て続けにゴールを挙げた田中の活躍に現地メディアも高い評価を与えた(C)Getty Images

プレミアリーグの舞台で、田中碧（リーズ）のパフォーマンスが脚光を集めている。現在、2試合連続ゴール中であり、それぞれ、チェルシー、リバプールとビッグクラブから得点を挙げている。いずれも勝ち点獲得に繋がるゴールであり、シーズン前半において、その存在感は増す一方だ。

12月3日に行われた第14節、ホームでのチェルシー戦で今季6試合目のスタメン出場を果すと、1-0とリードして迎えた43分、ペナルティエリア外からゴールを狙い、右足で叩き込んだ。シーズン初ゴールをマークし、3-1の勝利に貢献。

そしてその3日後での第15節リバプール戦、今度は試合終了間際にホームのファンを沸かせている。65分からピッチに立っていた田中は、2-3とビハインドで迎えた後半アディショナルタイム、コーナーキックから同点を狙う場面で、こぼれ球を左足で押し込みネットを揺らした。試合は3-3で決着し、土壇場で貴重な同点弾を決めた日本人MFは、昨季王者から勝ち点をもぎ取る立役者となった。

自身初となるプレミアリーグのシーズン中盤で、強烈なインパクトを残している田中。クラブ専門サイト『LEEDSUNITED.NEWS』でもここ2試合のプレーをフォーカスしており、12月7日のトピックの中では、「タナカにとっては、これ以上ない数日間となった」と称えている。

同メディアは、チェルシー戦での初ゴールを伝えるとともに、続けてリバプール戦の活躍も振り返り、「日本代表MFは試合全体を通じて最も重要な一撃を放ち、96分に同点ゴールを叩き込んだ」などとレポート。