【関西初出店】パンの激戦区・京都に『ゴディバ』が手がけるベーカリー「ゴディパン」があすオープン！　京都店限定のパンの販売も

パンの激戦区・京都にチョコレートの超人気店が手がけるベーカリーが出店です。



京都市内の中心地。約３ｋｍの通りにベーカリーが１０軒近く並ぶ「パンストリート」があるなど、パンの激戦区として知られています。そこに満を持してオープンするのが、世界的チョコレートブランド『ゴディバ』が手がけるベーカリー「ゴディパン」です。



リングケーキやドーナツなどゴディバのチョコレートやカカオが使われた約２０種類のパンがずらりと並びます。コンセプトは「町のパン屋さん」。





一見ありふれたクリームパンに見えますが、クリームにカカオフルーツのソースが練りこまれている「カカオフルーツのクリームパン」は３８８円。さらに、カレーにも、そしてパン生地にもチョコレートが練りこまれた、なんともゴディバらしい焼きカレーパン「ショコラティエのカレーパン」は４６４円です。また、京都店限定で抹茶チョコレートと黒豆を使った「黒豆と抹茶のコロネ」（４８６円）なども販売されるということです。おととし、東京・有楽町にオープンして以降、国内４店舗目となるゴディパン。関西では初出店！パン激戦区の京都であえて勝負を挑んだ理由とは？（ゴディバジャパン 奥村和子さん）「（京都は）歴史や伝統を重んじながら、ふだんの生活に入っていて、新しいものをどんどん取り入れて新しいものを生みだしている。私たちも同じ思いでチャレンジしていきたいなと」ゴディパン京都四条店は１２月１０日午前１１時にオープン予定で、９日午後９時に配布が始まるデジタル整理券が必要だということです。