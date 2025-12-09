ÆÃÍÜÆþ½ê¼Ô¤Ë½ý³²µ¿¤¤¡¢ÀéÍÕ¡¡¿¦°÷ÂáÊá¡¢90ºÐ½÷À»àË´
¡¡ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÖÍ³Ú±ñ¡×¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À¡Ê90¡Ë¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©¿ÀºêÄ®¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¼¯Ëó¶Ö»ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½÷À¤¬ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¸áÁ°3»þ55Ê¬¡Á4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÄØ¤È¤ß¤µ¤ó¤Î´é¤òÊ¿¼ê¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢Ç¾Æâ½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£ÄØ¤µ¤ó¤Ï9Æü¸áÁ°¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄØ¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤¢¤¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÂ¾¤Î¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£4¿ÍÉô²°¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡ÖÄË¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤¿¤¿¤¯¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÜÀß¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡Ö²ð½õÃæ¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£