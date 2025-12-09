女優の北川景子が９日、都内で行われた主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつに共演の森田望智と登壇した。

北川演じる夏希が借金取りに追われながら子供を育てるため、ドラッグの売人となり奮闘する物語。司会者が第５０回報知映画賞で北川が主演女優賞、森田が助演女優賞を受賞したことをアナウンスすると、場内は祝福ムードに。北川は「受賞は信じられなくて、実感できるまで何日もかかりました。望智ちゃんも一緒に受賞したと聞いて泣きました」。森田も「２人で賞をいただけることが、うれしい」と声を弾ませた。

撮影期間中も２人で「こんなに頑張っているんだから、賞とか欲しいよね」と話し合っていたという。見事に有言実行を果たし、喜びを分かち合った。撮影を通じて強い信頼で結ばれ、北川が「多摩恵役が望智ちゃんじゃないと、できなかった。ほかの人だったら絶対に無理だった。現場でずっと、ふんわり優しい感じでいてくれた」。森田も「格闘技の練習は孤独だったけど、景子さんが誰より心配してくれた」と感謝した。

物語の解釈を巡って様々な考察が話題となり、リピーターが続出。北川は「ママ友から『幼稚園の送迎の後に、あんなに大変な映画を撮ってたの？』と驚かれました」と反響を明かした。