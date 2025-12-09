中村雅俊が初監督作で「自分に甘い」判定？ 50年目の『俺たちの旅』で盟友たちと“青春同窓会”
12月8日、俳優の中村雅俊（74）が東京都内で行われた映画『五十年目の俺たちの旅』の完成披露上映会に、共演の秋野太作、田中健、岡田奈々と共に登壇した。1975年放送開始の青春ドラマ『俺たちの旅』は今年で50周年を迎える。その節目にあたり、約20年ぶりとなる続編が初めて映画として制作された。
本作で主演のカースケ役に加え、初の監督を務めた中村は、「監督という大役を仰せつかって、正直言って大変でした」と率直な心境を吐露した。「皆さんの前に立ってホッとしていると同時に、緊張もしております」と語り、初監督ならではの重責をにじませた。
監督就任の経緯については、シリーズの生みの親である脚本家・鎌田敏夫氏からの指名だったという。中村は「『雅俊、お前監督やれ』と言われた時に妙に素直になってしまい、『やります』と答えて、こういうことになりました」と苦笑しつつも、「結果的には本当にやってよかった」と語り、作品に向き合った充実感を示した。
上映前の舞台あいさつでは、グズ六役の秋野（82）、オメダ役の田中（74）、真弓役の岡田（66）ら往年のキャストが揃い、約半世紀の絆を感じさせる和やかなやり取りが続いた。
田中が「気持ちは同窓会。青春同窓会の感覚で見ていただければ」と語ると、秋野が「50年前はどうやって女にモテるかしか考えていなかったんですよ、この男は」と中村をからかう場面があった。中村が「秋野さん、何で言うんですか」と応じると、会場には笑いが広がった。
中村は撮影現場での苦労として「自分への演出」を挙げた。「秋野さんや健ちゃんを演出する時は監督の目で見られるが、自分の出演シーンになると難しい」と語り、代役を使ったリハーサルの後に本番へ臨んだという。
編集段階で自身の演技を再確認した際には「演技が弱い。『あーあ、失敗』と思いながら見ていた」と振り返り、「自分の芝居のOKテイクは甘くなりがちで、つい許してしまう」と、監督兼主演の難しさをユーモラスに伝えた。
最後に中村は「50年経ってもエバーグリーンでいられる現実は奇跡である」と語り、「『生きるって切ないよね』というシリーズのテーマも、今回きちんと描かれている」と作品への自信を示した。半世紀続く“旅”が新たな形で幕を開ける。
■関連リンク
『五十年目の俺たちの旅』…公式WEBサイト
本作で主演のカースケ役に加え、初の監督を務めた中村は、「監督という大役を仰せつかって、正直言って大変でした」と率直な心境を吐露した。「皆さんの前に立ってホッとしていると同時に、緊張もしております」と語り、初監督ならではの重責をにじませた。
監督就任の経緯については、シリーズの生みの親である脚本家・鎌田敏夫氏からの指名だったという。中村は「『雅俊、お前監督やれ』と言われた時に妙に素直になってしまい、『やります』と答えて、こういうことになりました」と苦笑しつつも、「結果的には本当にやってよかった」と語り、作品に向き合った充実感を示した。
上映前の舞台あいさつでは、グズ六役の秋野（82）、オメダ役の田中（74）、真弓役の岡田（66）ら往年のキャストが揃い、約半世紀の絆を感じさせる和やかなやり取りが続いた。
田中が「気持ちは同窓会。青春同窓会の感覚で見ていただければ」と語ると、秋野が「50年前はどうやって女にモテるかしか考えていなかったんですよ、この男は」と中村をからかう場面があった。中村が「秋野さん、何で言うんですか」と応じると、会場には笑いが広がった。
中村は撮影現場での苦労として「自分への演出」を挙げた。「秋野さんや健ちゃんを演出する時は監督の目で見られるが、自分の出演シーンになると難しい」と語り、代役を使ったリハーサルの後に本番へ臨んだという。
編集段階で自身の演技を再確認した際には「演技が弱い。『あーあ、失敗』と思いながら見ていた」と振り返り、「自分の芝居のOKテイクは甘くなりがちで、つい許してしまう」と、監督兼主演の難しさをユーモラスに伝えた。
最後に中村は「50年経ってもエバーグリーンでいられる現実は奇跡である」と語り、「『生きるって切ないよね』というシリーズのテーマも、今回きちんと描かれている」と作品への自信を示した。半世紀続く“旅”が新たな形で幕を開ける。
▲ （左から）岡田奈々、中村雅俊、秋野太作
▲ （左から）田中健、岡田奈々、中村雅俊、秋野太作
▲ 映画『五十年目の俺たちの旅』予告
■関連リンク
『五十年目の俺たちの旅』…公式WEBサイト