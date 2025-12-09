「in one’s ear」の意味は？単語のイメージで考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「in one’s ear」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「耳元で」でした！
「in one’s ear」のほかにも、「about one’s ears」＝「耳のあたり」や、「near one’s ear」＝「耳の近く」でも同じ意味の表現がつくれますよ。
「one’s」の部分に所有格（「his」「your」など）を入れて使ってみましょう！
「She shouted in his ear, which surprised him very much.」
（彼女が彼の耳元で叫んだので彼はとても驚いた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
