８日、JR長野駅近くの路地で発生したごみ収集車による死亡ひき逃げ事件。警察は過失運転致死などの疑いで運転していた55歳の男を逮捕。男は、被害者をごみ収集車でひいた後、ごみを回収していたことが新たに分かりました。



９日、警察が公開した1台のごみ収集車。左右には後方を確認するための大きなサイドミラーが。



8日

「人が倒れていて頭をけがしている」



多くの人が行き交う通勤通学ラッシュの朝、JR長野駅近くの路地でこのごみ収集車による死亡ひき逃げ事件が発生しました。





関係者によりますと、倒れていたのは近くの店の40代の男性店長で現場で死亡が確認されました。近くには血の付いたタイヤ痕があり警察は防犯カメラから車両を特定し捜査していました。そして９日。リポート「佐藤容疑者が長野中央署から出てきました。顔を伏せたまま車に乗り込んでいきます」過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕され、長野地方検察庁に身柄を送られた長野市三輪の会社員、佐藤陽市容疑者（55）。８日午前6時すぎ長野市南千歳の路地でごみ収集車でバックしたところ路上に横たわっていた男性をひいて死亡させ、現場から立ち去った疑いが持たれています。警察の調べに対し…。「人をひいた認識はある」容疑を認めているということです。現場は、JR長野駅からわずか100メートルほど。パチンコ店とビルの間の路地で袋小路になっている場所です。当時一人で業務に当たっていたという佐藤容疑者。男性をひいたことを確認した後、現場でごみの回収を行っていたとみられることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は佐藤容疑者が逃げた理由やなぜ男性が路上に横たわっていたかなど調べを進めています。