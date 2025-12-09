タレント森泉が、9日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演し、意外すぎるペットの存在を明らかにした。

歌舞伎俳優の中村獅童の豪邸を訪れるリポーターとして出演。獅童のこだわりが詰まったデザインに感嘆の声を上げた。調味料がズラリと並んだキッチンにも注目。「お料理するんだね、奥さん」と感心した。

撮影スタッフから「料理しないんですよね？」と問われた森は、「やらない」と即答した。それでも、「やらないけど、絶対動物のご飯は用意するの」と説明。「ナマケモノちゃんのご飯は、蒸してますから」と明かすと、スタッフから「えっ！？」と驚きの声が上がった。

番組では、木にぶら下がったナマケモノとのツーショット写真が紹介された。森は「蒸したニンジンとか、豆とか、いろんなものを蒸して。サツマイモとか、それをあげたりしてるから」と説明していた。

スタジオには当然のようにどよめきが。高嶋ちさ子は「ナマケモノがいるの？」、MCの「オリエンタルラジオ」藤森慎吾も「飼ってるの」と耳を疑っていた。