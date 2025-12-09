AESTURAの数量限定ギフトセットが登場！季節の揺らぎ肌を守る高保湿ケア

季節の変わり目は肌がゆらぎやすく、乾燥や外的刺激の影響を受けやすい時期。そんな不安定な肌をやさしく包み込む「アトバリア365」シリーズから、人気クリームの現品サイズに化粧水・セラム・乳液のサンプルが付いた「アトバリア365 クリーム スペシャルギフトセット」が数量限定で登場します。毎日の保湿ケアに取り入れやすく、ライン使いで試せる魅力的なセットは、乾燥シーズンのお守りアイテムとしてぴったりです♡

うるおいバリアを支えるAESTURAの数量限定セット

季節の変わり目は、気温や湿度の急な変化により肌の水分が奪われやすく、乾燥や外的刺激に敏感になる時期。

そんな揺らぎやすい肌を支えてくれるのが、保湿に特化した「アトバリア365」シリーズです。

今回数量限定で発売される「アトバリア365 クリーム スペシャルギフトセット」は、シリーズの魅力をしっかり実感できる特別なラインナップ。

人気の「アトバリア365 クリーム」を中心に、化粧水・セラム・乳液をセットにして、毎日のケアをより効果的にしてくれます。

セット価格は3,300円(税込)。内容は、アトバリア365 クリーム80mL、ハイドロエッセンス25mL(ミニサイズ)、セラヒアルセラム7mL、エマルジョン3mL×3枚の豪華構成。

乾燥や外的刺激でゆらぎやすい肌に寄り添い、うるおいバリアを整えるためのベーシックケアをまとめて試せる点も魅力です。

4アイテムで叶えるしっとり肌ケア

「アトバリア365 ハイドロエッセンス」は、30種の複合保湿成分「BMF™*⁵」や「Triple-Lipid-Complex™⁶」を配合し、洗顔後の肌に水分をしっかり補給。

とろみのあるテクスチャーながら肌なじみは軽やかで、敏感肌の方も使いやすい処方になっています⁸。

続いて使用する「アトバリア365 セラヒアルセラム」(販売名：アトバリア365 ハイドロセラム)は、独自成分「セラーヒアルロン酸™⁹」を配合。

72時間¹⁰うるおいが持続し、クリームとの併用でうるおいバリアが124％UP*⁴するという心強いアイテムです。乾燥が気になりやすい季節にぴったりの美容液で、ケアをより底上げしてくれます。

セットの主役である「アトバリア365 クリーム」は、1本に約100万個の高密度セラミドカプセル¹³を配合した高保湿仕様。120時間³の保湿持続データも取得しており、うるおいをしっかりキープ。

無香料・無着色・パラベン無添加で、敏感肌テスト済み¹⁴のやさしい処方です。韓国で7秒に1個売れている²という人気にも納得の１品。

さらに仕上げの「アトバリア365 エマルジョン」は、高密度セラミドカプセルを溶かした状態で配合し、肌なじみがよく、乾燥によるごわつきにもアプローチ。

肌をふっくらと整え、なめらかな質感へ導きます。

シリーズは、ハイドロエッセンス→セラヒアルセラム→エマルジョン→クリームの順に重ねることで、うるおいバリアを多層的にサポート。

特に乾燥が気になる日は、クリームを重ねたり乳液代わりに使用したりと、肌状態に合わせた使い方も可能です♪

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*¹ 外的刺激・乾燥による

*² 2024年1月販売量基準

*³ AESTURA調べ。120時間持続データ取得済み。効果には個人差があります。

*⁴ 自社調べ：アトバリア365 セラヒアルセラムと同時併用するクリームの比較効果

季節のゆらぎに寄り添う、お守りスキンケアとして

「アトバリア365 クリーム スペシャルギフトセット」は、乾燥しやすい季節の変わり目に心強い味方となる数量限定アイテム。

エッセンスからクリームまで、うるおいに満ちたスキンケアをラインで体感でき、毎日のケアがより頼もしいものに。

肌の揺らぎが気になる時期こそ、AESTURAの保湿ケアでしっとりとした健やかな肌を目指してみませんか♡