川口春奈、“美肩チラリ”な真紅のワンショルダードレス姿披露「ますます色気が」「はぁん 美しい」
俳優の川口春奈（30）が9日、自身のインスタグラムを更新。“美肩チラリ”なドレス姿を披露した。
【写真】「ますます色気が」“美肩チラリ”な真紅のドレス姿を披露した川口春奈
川口は前日に都内で開催された『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』（Qoo10 MBA）授賞式にスペシャルゲストとして登壇。投稿では「素敵なアワードにご招待していただきました。すっかり年末ですね、早いなぁ。どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！毎日お仕事に学校に、いろんなことに、本当にお疲れさまです。Merry Xmas & Happy new year!!」とつづり、授賞式での衣装姿でのオフショットを3枚アップした。
この投稿にファンからは「はーちんますます色気が出てきた」「はぁん 美しいです」「はーちゃんまじかわいいすぎます 一生推します！」「美しすぎる」「大人な雰囲気が似合ってて綺麗で美しくて見惚れちゃう」「原色似合う。。寝る前に癒しありがとう」「赤ドレス似合いすぎ!!」「beautiful」などの反響が寄せられている。
【写真】「ますます色気が」“美肩チラリ”な真紅のドレス姿を披露した川口春奈
川口は前日に都内で開催された『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』（Qoo10 MBA）授賞式にスペシャルゲストとして登壇。投稿では「素敵なアワードにご招待していただきました。すっかり年末ですね、早いなぁ。どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！毎日お仕事に学校に、いろんなことに、本当にお疲れさまです。Merry Xmas & Happy new year!!」とつづり、授賞式での衣装姿でのオフショットを3枚アップした。
この投稿にファンからは「はーちんますます色気が出てきた」「はぁん 美しいです」「はーちゃんまじかわいいすぎます 一生推します！」「美しすぎる」「大人な雰囲気が似合ってて綺麗で美しくて見惚れちゃう」「原色似合う。。寝る前に癒しありがとう」「赤ドレス似合いすぎ!!」「beautiful」などの反響が寄せられている。