好き&買ってみたい「神奈川県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「小田原漆器」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の伝統文化や職人の技が、今、国内外から改めて高い注目を集めています。 その土地の歴史と美意識が詰まった伝統工芸品は、単なるお土産ではなく、特別な思い出を象徴する一品となります。
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「神奈川県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「神奈川県で長年にわたり受け継がれてきた技術や手法で作られた伝統工芸品だと思うからです」（60代女性／愛知県）、「丈夫そう。何年も使えそうなのでひとつ持って大事に使っていきたい」（30代女性／神奈川県）、「木目がきれいな漆器なので、毎日使いたくなります」（50代女性／島根県）といった声が集まりました。
回答者からは「色や模様が美しく、インテリアとしても楽しめるから」（30代女性／東京都）、「箱根寄木細工の最大の特徴は、着色を一切せず、さまざまな樹種が持つ自然な色や木目を活かして作られる緻密な幾何学模様です。この自然な色彩と精巧なデザインは、見ているだけで心を惹きつけられます」（50代女性／東京都）、「デザインも変わっていて可愛いなって思うし、からくり箱とかも憧れる」（30代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：小田原漆器／62票小田原漆器（おだわらしっき）は、神奈川県小田原市を中心に作られる漆器です。室町時代に起源を持ち、ケヤキやトチ、ホオノキなどさまざまな木材の美しい木目を生かした「木地呂塗り（きじろぬり）」が特徴。透明に近い漆を塗り重ねることで、木地の温かみや質感を感じることができます。実用性と美術性を兼ね備え、日常生活で長く使える器や盆などが多く作られています。
1位：箱根寄木細工／117票箱根寄木細工（はこねよせぎざいく）は、神奈川県箱根町で発展した木工芸品です。色の異なる様々な天然木を組み合わせ、幾何学的な紋様を作り出す技法が特徴で、江戸時代後期から伝わります。美しい木目や色のコントラストを活かし、秘密箱や小物入れ、盆などさまざまな製品が作られています。日本の伝統的な「和」の美しさと、高度な職人技が光る工芸品です。
