ロックバンド「THE ALFEE」の公式インスタグラムが9日に更新され、メンバーの高見沢俊彦（71）、坂崎幸之助（71）、桜井賢（70）が取材の合間にクレープを食べるショットを公開。わずか45分で5000件を超える「いいね！」（9日午後7時40分時点）が殺到する盛り上がりとなっている。

「本日はニューアルバムの取材日 LIVEがない日も、働き詰めメンバーです 一生懸命プロモーション 休憩には3人一緒にクレープでひと息」とつづり、3人がクレープを手にカメラ目線の画像を投稿。

ハッシュタグで「3人一緒に」「クレープ」「タマゴサラダ」「ツナサラダ」「シュガーバター」「誰がどれを食べたでしょう」と追加情報が明かされた。

70代の3人のほっこり画像が公開されると、ファンからコメントや「いいね！」が殺到。「クレープ食べてるだけなのに癒される…可愛い」「なんて貴重なワンシーン」「反則〜！なお写真 ホント可愛すぎますね」「3人でクレープ食べてる、それだけで癒やされます」「きゃ〜何これ 御三方めっちゃ可愛いんですけどぉ」「なんて可愛いの こういう投稿待ってます!!」など歓喜のコメントが続々と届いた。