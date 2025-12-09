Iカップ・麻倉瑞季「この水着はヌーブラしてないんだよー」
人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が8日、自身のXを更新し、水着姿のオフショットを投稿した。
【写真】横からハミ出るIカップ！水着姿の麻倉瑞季
Iカップバストで注目を集める麻倉は「この水着はヌーブラしてないんだよー でもお気に入りだった！」と写真を投稿。水着からあふれる豊満バストを見ることができる。
これにファンは「お肉がこぼれそうですよ〜」「横のはみ出しがすごい」「なんか…すごいことになってる〜」「攻めすぎだよ」などと驚いている。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
