「言葉遣いが悪すぎる」SmartHR、“チンパンジーが配属”不適切表現を謝罪「企業を代表して書く文ではない」
SmartHR公式X（旧Twitter）は12月8日、投稿を更新。公開した記事の内容について、謝罪しました。
【SmartHRが謝罪】
アドベントカレンダー内の記事にて「チンパンジーが配属されてきたら、あなたはどうマネジメントする？」という題材を扱ったことにより、「人間をチンパンジーに例えているのではないか」との解釈が広まり、炎上したものと思われます。
X上では「確かに言葉遣いが悪すぎる」との声が上がる一方、「どう読んだらチンパンジーのメタファーが新人社員であると解釈してしまうのか…」「本文において『チンパンジーは人間ではなく取り扱うべき問題のメタファー』と書かれているため『人間をチンパンジーに喩えて話をしている』という主張は著者の意思と異なる」と、読み手側の問題を指摘する声が多く見られました。
また「内容の気持ちは分かるけど、企業を代表して書く文ではないなー」「あのチンパンジー記事SmartHRだったのかよ。高度なギャグだな」といった声も。
(文:多町野 望)
「不適切な表現や内容が含まれていた」同アカウントは、「【不適切な記事公開に関するお詫びと今後の対応】弊社アドベントカレンダーの記事に、不適切な表現や内容が含まれていたことにより、皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしました事、心よりお詫び申し上げます。事態を重く受け止め、再発防止に取り組んでまいります」とポスト。
「イルカとかなら大丈夫だったかも」X上ではほかにも「チンパンジーはアンコントローラブル事象の例えで、かつてのカス同僚を例えたとかでは全然ないと思うが、変な例え話をした報いであろう。不幸な事故だったね……」「チンパンジーで例えたばかりに変に人間っぽくてモンスター社員を擬人化していると深読みされて炎上してしまったと思われる イルカとかなら大丈夫だったかも」などの分析が見られました。
