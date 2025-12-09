週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』がリリース。今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載しています。



【写真】凛とした色香を放つ汐見まといさん

表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まといさん。暗殺者（アサシン）として活動するシスターを演じ、セクシーな姿を惜しげもなく披露しています。



汐見さんはシスター服を身にまとった汐見さんは、舌でナイフを舐めようとする狂気な一面を見せながら、セクシーな展開も。美しい肌とプロポーションで惑わせながら、相手をなぎ倒すかのような様子が想像できる内容です。束の間の休息場面も捉えており、ソファでくつろぐ様子から安らぎを感じさせる入浴シーンも収録しています。



裏表紙に登場するのは「フィロソフィーのダンス」の奥津マリリ。たわわな“マリチチ”を武器にグラビアでも存在感を示す彼女の極上ボディは必見です。



また、菅谷夏子（ideal peco）、伊織ふう香（Peel the Apple）、苗加結菜（月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...）、はのんまゆ（INUWASI）といったアイドルも登場しています。



【汐見まといさんプロフィル】

東京都出身。2022年、ロック系ライブアイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバーとしてデビュー。“ハカナ系美少女”の異名とは裏腹に、ステージでの圧倒的なパフォーマンス力と歌声で魅了。洗練されたルックスとプロポーションでグラビア会でも注目を集めている。



（ 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／大橋みずな）