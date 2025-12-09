ディズニーストア『ファンタジア』公開85周年グッズ登場！ ミッキーの衣装がモチーフの“着るブランケット”など展開
「ディズニーストア」は、12月12日（金）から、ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したコレクションを、全国の店舗で発売。一部の店舗と公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、12月9日（火）より、順次販売される。
【写真】すてきなデザイン！ トートバッグやブランケットなど一覧
■レトロな彩色がかわいい
今回『ファンタジア』公開85周年を記念して発売されるのは、“魔法使いの弟子”に扮したミッキーマウスや、作品に登場するユニークなキャラクターをモチーフにしたアニバーサリーならではの新作コレクション。
ラインナップには、自立して手足も動かせるミッキーの「ぬいぐるみ」をはじめ、ホウキや、ペガサス、ヒヤシンス・ヒッポ、ミラ・ユパノーバなど、作中のさまざまなキャラクターを再現した「ぬいぐるみキーチェーン」が展開される。
また、ミッキーの衣装をモチーフにした「着るブランケット」や「ルームシューズ」、ホウキが運ぶバケツをイメージした「マルチポシェット」、チャーム付き「トートバッグ」といった、作品の世界観を楽しめるファッションアイテムもそろう。
さらに、シークレットコレクションからは「フィギュア」と「巾着」が登場。いずれのグッズも、公開当時のポスターを彷彿させるレトロな彩色に、ブルーやピンクのハイライトが輝くアートを用いたデザインとなっている。
