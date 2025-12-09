Éã¤Ï¥Î¡¼¥Î¡¼2ÅÙ¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï·Ð¸³à¿·¿Êµ¤±Ô31ºÐáÇÐÍ¥¤ÎTV½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö·ÐÎò¤¬°Û¼¡¸µ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤¤¤±¤ë¤è¡×
¹õÌøÅ°»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿à¿·¿Êµ¤±Ô31ºÐáÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤Î¸ø¼°X¡£¸ø¾Î¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¤¬¤·¤ã¤¬¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Ã«¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö½é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù!!¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¡¢¶áÅ´¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Æó·³¤Ç2ÅÙ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾¾Ã«ÎµÆóÏº¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¾¾Ã«¤Ï¡¢³ØË¡Ê¡Åç¹â¹»»þÂå¤Ë1³ØÇ¯²¼¤Î²Ö´¬Åì¹â¹»¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÈäÏª¤Ë¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿¤«·Ù»¡´±Ìò¤¬Íè¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¾¾Ã«ÂëÌé¤Ã¤Æ¾¾Ã«ÎµÆóÏº¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤¤¤±¤ë¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö·ÐÎò¤¬°Û¼¡¸µ¤¹¤®¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2023Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯28)¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢¾¾Ã«¤Ï¼çÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£