出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるための「現役ドラフト」が9日、非公開で開催され、ソフトバンクの佐藤直樹外野手（27）が楽天に移籍することが決まった。

佐藤直はドラフト1位で2020年に入団。23年オフに戦力外通告を受け、育成契約を結ぶと、24年途中に支配下に返り咲いた。25年は自己最多の104試合に出場。打率2割3分9厘、5本塁打、18打点といずれもキャリアハイの成績を残した。

今オフは優勝旅行に参加せず、福岡市内で山川穂高と合同自主トレ。この日は練習はなく、ゴルフのラウンド中に球団から連絡が入ったという。

「ラウンド中に（電話が）かかってきて『終わってから連絡して』と言われました。残り4ホールぐらいだったんですけど、結構、たたいたっすね。多分、電話的に現ドラかなと思ったので。とりあえず終わらせようと適当に」と振り返った。

その後、電話を折り返すと予想通りの現役ドラフトだった。「一回家に帰って、スーツに着替えると遅くなるので」。ゴルフウエアのまま球団事務所を訪れ、幹部から説明を受けた。

「ホークスでの6年間はめちゃくちゃ短く感じたし、ドラフト1位で入ってたいした結果も残せずに申し訳ない気持ち。レベルの高いところで6年間できたことはすごい自分の財産にもなった。（現役ドラフトは）まさか、ではなかったですね。あるかもな、ぐらいでした」と話した。