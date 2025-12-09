¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é10Ç¯...àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá49ºÐÇÐÍ¥¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¾Ð¡×¡Ö¤Õ¤§¡Á¶Ã¤¡×¡Ö¤¢¤ì¡Ä¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ö¤Õ¤§¡Á¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡2015Ç¯¤ËÅÅ·â·ëº§¤·¡¢17Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¤òºÊ¤Ë»ý¤Ä49ºÐÇÐÍ¥¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë(49)¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖThe Power Of Love¡×¤òÇ®¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆ°²è¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö²È¤ËËÙËÌ¿¿´õ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¾Ð¡×¡Ö¤Õ¤§¡Á¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¦¤Þ¡ª²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Î¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¼Çµï¤â¤¦¤Þ¤¤¾å¤Ë¡¢²Î¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ!!¤¹¤´¤¤¿Í¤À»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¡×¡Ö¤¦¡¼¤Þ¤Ã¡×¡ÖJ¥Õ¥©¥¯¥¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤¢¤ì¡Ä¡Ä¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤²Î¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÅö»þ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿ËÙËÌ¿¿´õ¤È·ëº§¡£ËÙËÌ¤Ï17Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£