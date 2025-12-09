来季に向けた改善は？ 続投発表の浦和スコルジャ監督が表明「私自身の判断から見直していく必要があります」
浦和レッズは12月９日、マチェイ・スコルジャ監督が、来季のJ１百年構想リーグも引き続きチームの指揮を執ることを発表した。
昨夏に浦和の指揮官に再任。復帰２年目の今季、チームは７位フィニッシュで無冠に終わった。
クラブの公式サイトを通じ、53歳のポーランド人は「まず、この非常に難しいシーズンを最後までともに闘ってくれたことに、心から感謝しています」とし、「浦和レッズにとって決して簡単なシーズンではありませんでしたし、ファン・サポーターのみなさんには残念な思いをさせてしまったと感じています」と明かす。
来季こそ、期待に応えることはできるか。
「来シーズンに向けた改善については、まず私自身の判断から見直していく必要があります。これまでの私自身の経験に加え、スタッフ全員が積み重ねてきた経験を最大限に生かし、チームを最良の形で準備していかなければなりません。
来シーズンは、４ヵ月という短い大会期間となりますが、そこで結果を出すためには、準備とその精度が極めて重要になります。その部分にしっかりフォーカスしながら、チームに向き合っていきたいと思います」
そして「新しいシーズンが始まるにあたり、私を信頼し託してくれたクラブに、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。来シーズンは、みなさんとともに、これまでとは違った気持ち、違った雰囲気で闘えるシーズンにしたいと思います」と意気込み、「また、みなさんとともに闘えることを楽しみにしています」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
