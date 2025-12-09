「大室山」は行列、外国人客も訪れる人気スポットに

伊東市長選は、告示されてから12月9日で3日目を迎えました。

【写真を見る】伊東市の観光名所

温泉の街として多くの観光客を惹きつける伊東市ですが、長年にわたる課題を抱え続けています。

伊東市の観光名所「大室山（おおむろやま）」。お椀をふせたようなシルエットが特徴で、大ヒット映画に登場する場所と似ていると話題になるなど、観光地・伊東を象徴する名所になっています。そんな大室山を訪れた観光客に「伊東のイメージ」を聞いてみました。

＜観光客＞

Q. 伊東といったらどんなイメージがありますか？

「温泉がすごい良いイメージがあります」

「海のイメージだったんですけど、なんか山も良いんだなって感じ」

「海、海水浴、温泉」

多くの観光客が温泉や海のイメージをあげた一方で、中心市街地に行く予定があるかを尋ねると、返ってきた答えは厳しいものでした。

活気が失われた中心市街地

＜観光客＞

「（商店街に行く予定は？）ない、まったくない」

「あー、今のところまだ考えてなかったです。なんか面白いものあります？」

「いや…ない、（商店街は）この辺から近いんですか？」

この日取材した観光客の中に、市街地に行く予定の人はいませんでした。

豊富な湯量を誇る温泉地として発展してきた伊東の中心市街地。今も昔ながらの商店街が並んでいますが、歩く人の姿はまばらで、空き店舗が多く目立つなどかつての活気は失われています。

伊東観光協会の村田充康専務理事は、「観光ニーズの変化」が背景にあると話します。

＜伊東観光協会 村田充康専務理事＞

「旧市街よりも、大室山であったりとか、城ヶ崎海岸のような有名どころにお客さんがかなり行ってるようで。大室山は特に、外国のSNSでバズって、インバウンドのお客さんが押し寄せてるみたいな状況にはなってます」

観光の動線が外側へ広がったことで、市街地へ足を運ぶ人が減少。中心市街地の存在感が薄れてしまったといいます。

観光客が考える「力を入れるべきこと」とは

伊東市が観光客を対象に毎年行っているアンケートでは、再び伊東に来てもらうために力を入れるべきことについて、「街中の活性化」が最も高くなっており、市街地の魅力づくりが急務となっていることが分かります。

村田さんは市街地のにぎわいを取り戻すためにも、行政と地域が一体となった取り組みが欠かせないと話します。

＜村田専務理事＞

「我々民間団体の力だけではね、なかなか思うように進まないので、やっぱり行政と一緒になってね。『観光』が頑張ってお客さん集めてこないと、伊東市の発展には結びついていかないかなという風に思います」

観光地、伊東の魅力をどう守り、どう伸ばしていくのか。新たな市長には観光活性化に向けた手腕も問われることになります。