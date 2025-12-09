えなこ、気温10度“12月のビーチ”で気合のビキニ姿 ファン驚嘆「鳥肌たたないの？」「プロ根性だね！」
人気コスプレイヤーのえなこが9日、自身のインスタグラムを更新し、ブルーのビキニ姿を披露した。
【写真】「腹筋きれい！」気温10度で気合のビキニ姿を披露したえなこ
投稿では「夏みたいに見えるけど12月の海です(気温10度) 来年嬉しいお知らせがあるのでお楽しみに」とつづり、冬の海で撮影した一枚と紹介。
写真は、青い海と空をバックに、えなこがブルーのビキニとビーチサンダル姿で立つ様子を収めている。引き締まった美腹筋やくびれ、すらりと伸びた美脚が際立ち、季節感を超えた鮮やかな仕上がりだ。
気温10度のなかで撮影されたという一枚は、夏のような明るさと透明感が漂う。ファンからは「腹筋綺麗すぎた」「えなこさんの気合いのおかげでカツが入りました」「これは身体を張ったお仕事だね！」「鳥肌たたないの………？」「プロ根性だね！さすが」などの声が届いている。
