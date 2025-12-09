µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢£²²¯±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£³²¯±ß¤Ç£±Ç¯·ÀÌó¡Ä£²£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜ¤¬£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸º³ÛÀ©¸Â¡ÊÇ¯Êð£±²¯±ßÄ¶¤Ï£´£°¡ó¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë£²²¯±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£³²¯±ß¤Ç£±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î£²£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢£¶£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡££²£°£±£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÃ¥´Ô¤Ø¡¢¡ÖËÍ¤â¤³¤Î¸å²¿Ç¯¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë