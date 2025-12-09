ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会『全日本ショートトラック選手権2025』FODで全競技無料生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、13〜14日に開催される『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』を全競技無料で生配信する。
『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』
第48回を迎える全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会。ショートトラック競技は、カーブの滑走技術、筋持久力・復元力に加え、一瞬の判断力が勝敗を分ける極めて過酷な競技だ。
その“日本一”を決める本大会は、今年9月にオープンした東京・辰巳アイスアリーナで開催。全国からトップスケーターが集結する。
さらに今年は4年に一度の節目となる大会。来年2月に行われるミラノ・コルティナオリンピック代表の最終選考会となる。夢の舞台を目指し研鑽を積んできた才能たちが、限られた代表枠をかけて激突する。
○配信スケジュール
・12月13日（土）10時〜17時30分 男女500m／1500m
・12月14日（日）10時〜15時30分 男女1000m／代表発表会見
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
※FOD会員以外も無料視聴可能
※見逃し配信は準備が整い次第、FODプレミアム会員のみ視聴可能
『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』
第48回を迎える全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会。ショートトラック競技は、カーブの滑走技術、筋持久力・復元力に加え、一瞬の判断力が勝敗を分ける極めて過酷な競技だ。
さらに今年は4年に一度の節目となる大会。来年2月に行われるミラノ・コルティナオリンピック代表の最終選考会となる。夢の舞台を目指し研鑽を積んできた才能たちが、限られた代表枠をかけて激突する。
○配信スケジュール
・12月13日（土）10時〜17時30分 男女500m／1500m
・12月14日（日）10時〜15時30分 男女1000m／代表発表会見
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
※FOD会員以外も無料視聴可能
※見逃し配信は準備が整い次第、FODプレミアム会員のみ視聴可能