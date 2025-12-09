「山！川！海！を守り育てよう小学生ポスターコンクール」で入賞した児童の作品をご紹介します。

9日は最優秀賞に輝いた3年生と優秀賞に選ばれた1、2年生の作品です。

2025年のポスターコンクールには県内の小学生からあわせて287点の応募がありました。

最優秀賞に選ばれたのは大分市立西の台小学校の3年生大田誠さんの作品です。

◆西の台小学校 3年生大田誠さん

「釣りやキャンプが大好きで、きれいな川で泳いでいる魚を描きたくて描いた。自分も今度ごみ拾いに行って魚たちが元気に暮らせるようにしたい」

続いて、1年生の優秀賞に選ばれた大分大学教育学部附属小学校の御手洗彩子さんの作品です。

◆大分大学教育学部附属小学校1年生 御手洗彩子さん

「(工夫したのは)貝を立体的に描くために折り紙で折ったりしたところや、海をキラキラさせたところ。にこにこしている魚たちを見てにこにこしてほしい」

2年生の優秀賞には宇佐市立糸口小学校の辛島咲奈さんの作品が選ばれました。

◆糸口小学校 2年生辛島咲奈さん

「山の色を変えるところを頑張った。動物たちがきれいな森で過ごせるようにしてほしいと思って描いた」

入賞作品を含む100点は12月16日まで大分市の県立美術館で展示されています。