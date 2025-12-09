不倫した夫がどれだけ誠意を見せて謝ってきたとしても、夫のちょっとした言動に違和感を抱くと、離婚一択しか考えられなくなるようです。特に不倫相手をかばうような言い方をされたら許せませんよね。今回は、不倫相手をかばう夫に愛想を尽かした妻が離婚を告げた話をご紹介いたします。

不倫相手をかばう夫

「夫の不倫が発覚しました。家だとヒートアップしそうだったので、カフェに行って夫と話し合いをすることに。そこには不倫相手も呼び出しました。不倫相手は自分のしたことを詫びて夫とは二度と会わないと約束をしましたが、慰謝料は夫が肩代わりすると言い始めたんです。私は夫と不倫相手からそれぞれもらうつもりだったのに、夫はやけに不倫相手をかばうんですよね……。

家に帰ってからも『悪かったのは俺なんだよ』『彼女も本当は悪い子じゃないんだ……』『ほら、誠意だって見せてくれただろ？』とこの後に及んで、まだ不倫相手の味方をする夫。私は我慢できなくなり『反省してるって言うけど、ずっと不倫相手の味方してることに気づいてないの？』『あなたとは離婚します』と言い放ち、夫とは別れることを決めました。不倫相手のことばかり守ろうとする夫は、本当に気持ち悪かったですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 不倫した人が一番やってはいけないのは、不倫相手の味方になること。不倫を反省しているつもりなのかもしれませんが、逆に奥さんを追い詰めていることに気づくべきですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。