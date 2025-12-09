お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。若手のころのテレビ局での出来事を明かした。

レギュラーのチュートリアルは大阪時代、津田と同じ劇場に出ていたという。「大阪時代は注目してたの？」と聞かれると、福田充徳が「津田が結構問題を起こしたというか。関西ローカルの番組にずっと出てる時があったんですよ。そん時に、本番前にメークしてもらうじゃないですか。『大阪のメーク、全員おばはんや』って津田が言ったんですよ。大阪のメークさんが激怒して、津田のメークをボイコットしだした」と暴露した。

津田は「『アメトーク！』で、東京と大阪の違いってあんまりしゃべれてなくて。最後に『東京のメークさんキレイな人が多いけど、大阪のメークはおばはんばっかりや』って言ったんですよ。次の日から張り紙出てて『津田出入り禁止』って。5年間メークしてもらえなかった」と明かした。

そして「冗談じゃないんだ？」と聞かれると、「本気で…、1人、マジで怒ってたんですよ」と答え、チュートリアル徳井義実が「大阪のメークのボスみたいな人が激怒して」と説明した。

続けて津田は「ハイヒール・モモコさんの同級生の人いるんですけど、その人がしてくれなくて」と振り返った。福田が「最後、手打ちあったよね」とフォローすると、津田は「最後、企画で菓子折り持って謝りに行って、ビンタされて。そっから次の日からちょっとだけ塗ってもらえた」と明かすと笑いが起きた。