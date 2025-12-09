TVアニメ『メダリスト』第2期の初回放送日が2026年1月24日に決定。オープニング主題歌をHANAが担当することが発表され、あわせて新ビジュアルとPV第1弾が公開された。

参考：TVアニメ『メダリスト』で注目された“モーションキャプチャー” “ロトスコープ”と比較考察

原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」 にて総合部門等数々の賞を受賞している。

スケーターとして挫折した青年・明浦路司が出会ったのは、フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受ける。才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司。それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会ったいのりと司。栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する。

本作のオープニング主題歌は、ガールズグループ・HANA初のアニメタイアップとなる「Cold Night」に決定。プロデューサーのちゃんみなが作曲・作詞を手がけた。『メダリスト』の世界観にあわせ、撮り下ろしのメダリスト×HANAスペシャルコラボビジュアルとコメントも到着。また、主題歌情報発表を記念し、HANAのサイン入りスケートリンク風ボードのプレゼントキャンペーンが、TVアニメ『メダリスト』公式X（旧Twitter）にて実施される。

また新キャストとして、・八木夕凪を阿部菜摘子、申川りんなを伊藤舞音、炉場愛花を長縄まりあ、牛川四葉を田中美海、離洲くるみを遠野ひかる、穴熊咲希奈を田中貴子、庭取さなを夏吉ゆうこ、岡崎いるかを山村響、鯱城理依奈を藍原ことみ、栗尾根茉莉花を茅野愛衣がそれぞれ演じることが発表された。

公開された新ビジュアルでは、いのりのほか、戦いの舞台となる中部ブロック大会に登場する新キャラクターたちが描かれている。

公開されたPV第1弾では、アニメの最新映像とともに、HANAによるオープニング主題歌「Cold Night」を聴くことができる。

また、12月9日19時からは、東京都渋谷、新宿、池袋、愛知県名古屋の4地域で、TVアニメ『メダリスト』特別号外が配布される。特別号外にはメダリスト×HANAのスペシャルビジュアルや、新キャラ情報・先行上映会の概要などが掲載。裏面にはいのりと新キャラクターたちが描かれる“中部ブロック大会”ビジュアルが掲載される。

『メダリスト』第2期では、フィギュアスケート振り付け協力として、第1期に続き参加している鈴木明子に加え、プロスケーターの本郷理華がモーションキャプチャー撮影に参加した。

2026年1月17日には、アニメ放送に先駆けて本作第2話までの先行上映とキャスト陣が登壇する舞台挨拶が実施される。なお、本イベントは全国劇場でも同時中継される。HANAが歌うアニメオープニング映像や、まだ情報が明らかになっていないエンディングアーティストが歌うエンディング映像もひと足先に明かされるという。

コメントHANA（オープニング主題歌）

こんにちは。この度アニメ『メダリスト』のオープンニング主題歌を担当します、HANAです。「Cold Night」は成長しながら、夢に向かって挑戦していく頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。 私たちの音楽が一人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！

阿部菜摘子（夕凪役）

『メダリスト』の世界に、まさか自分が携わることができるなんて、夢のような気持ちです。夕凪は私自身大好きなキャラクターで、声を担当できること、とてもとても嬉しく、光栄です。 努力家でひたむきな彼女の姿が、ご覧くださる皆様の心に届くよう、精一杯つとめさせていただきます。よろしくお願いします！

伊藤舞音（申川りんな役）

はじめして。申川りんな役の伊藤舞音です。 メダリストという作品を見たとき。この厳しい世界で常に闘い続ける、ひと握りの輝きを求め氷上を舞ういのりちゃんたちが眩しくて沢山泣き、それでいて個性的な皆のやり取りに沢山笑いました。私もそんなひと握りに焦がれ、熱い気持ちと緊張を持ちながらオーディションに臨んだ記憶が未だ鮮明に残っています。 私が演じさせていただく申川りんなちゃんは、泣いたり緊張したりしながらも、しっかり1番滑走で観客を魅せられる強いメンタルを持った女の子です！ そんな表情、感情豊かな彼女を精一杯演じさせていただきますのでよろしくお願いします！ 第2期でいのりちゃんたちが出会うみんなやりんなちゃんを見られる日が待ち遠しいです。放送をお楽しみに!!!

長縄まりあ（愛花役）

愛花ちゃんに決まったと聞いたときは嬉しいと同時に、とても厳しいスケートの世界で頑張る1人の少女はいったい何を思っているのか、表に見せている表情だけではなく、奥深くまで考えたいと思いました。 スケートをしているシーンは、彼女のスケート人生を背負う気持ちで精一杯力強く演じようと気合いを入れました！ 頑張ります！

田中美海（牛川四葉役）

牛川四葉役を務めます、田中美海です！ 作品のことを知っていたので、出演が決まったときはとても嬉しかったです！ 原作も最新刊まで読ませていただきまして、どんどん成長していくいのりちゃんのカッコよさに惹かれてすぐに作品の虜になりました。四葉はあまり前に出るような子ではないですが、自分なりに心を燃やして頑張って、誰かを思って涙を流せる心優しい子です。 第2期では、よりライバルが増えて観ているこっちまで緊張するシーンの連続です！ 放送をどうぞお楽しみに！

遠野ひかる（くるみ役）

原作を読んでいるときから、キャラクター1人1人のドラマに触れる度、目頭が熱くなる作品でした。 アニメ第1期でさらに加速したこの作品に携われることを、とても嬉しく思います！ 演じさせていただくくるみちゃんは、諦めない強さと、立ち上がる勇気を教えてくれる選手です。リンクに立つ誰もが叶えたい夢に向かって、たくさんの思いを背負って滑る一度きりの大舞台を、ぜひ一緒に見届けていただけたら幸いです！

田中貴子（穴熊咲希奈役）

初めて原作を読んだとき、衝撃が走りました。キャラクターたちの心臓の鼓動が直に伝わりリンクの匂いや冷たさ、痛み、様々な描写をリアルに体感したような錯覚に陥りました。アニメも一ファンとして観ていた中、穴熊咲希奈ちゃんの声を務めさせて頂けるご縁に歓喜しました。新しく登場する子達もみんな個性豊かで才能溢れる子たちばかりなので、ぜひみんなを応援していただけると嬉しいです！

夏吉ゆうこ（庭取姉妹役）

まさか双子を2人とも演じることになるとは……！ 性格は全然違いますが、氷の上に全てを賭ける情熱、儚さを、庭取姉妹のおかげで2倍、味わうことができて幸せな時間でした。オンエアでも少女たちの勇姿を見届けたいと思います……！

山村響（いるか役）

「夢」という煌びやかな言葉だけでは表しきれない、強くてずっしりとした想いが作品全体から痛いほど伝わってくる物語で、拝読しながら何度も何度も涙しました。キャラクターひとりひとりから息遣いが聞こえてくるような生感があり、その質感に相応しい芝居が出来るようにと丁寧にオーディションに取り組みました。 決まったときは心が震えるような嬉しさと、やってやるぞという決意が込み上げてきたのを覚えています。 作品を愛してくださっている皆さまにも納得いただけるいるかを演じられるよう、心を燃やして頑張ります。

藍原ことみ（鯱城理依奈役）

鯱城理依奈は、本当にかっこいいです。皆が憧れる絶対的存在。そんな彼女をお任せいただき、初めは少しプレッシャーもありましたが、精一杯彼女のかっこよさやカリスマ性を引き出していきたいと思います。 理依奈として見るメダリストの世界が今からとても楽しみです。ますます熱くなっていく物語にご期待ください！

茅野愛衣（栗尾根茉莉花役）

出演するにあたって、原作とアニメ第1期を拝見させていただきました。たくさんの方に愛される理由が、これでもかー！ というくらいギュウギュウに詰まっていて……氷が溶けるほど熱い彼女達のフィギュアスケートへの想いに、心揺さぶられまくってしまいました。 彼女達の煌めきに、皆さまも目が離せないはず！ ぜひご覧くださいませ。

本郷理華（モーションキャプチャー）

今回初めてモーションキャプチャーに参加させていただきました。自分が滑って、ジャンプを跳んだ後にすぐアニメのキャラクターが自分が跳んだら、すぐ画面の中のキャラクターが自分と同じ動きをしていて、とても面白かったです。 このような形でアニメの制作に携われると思っていなかったのでとても嬉しいですし、アニメを見る楽しみのほかに、自分のジャンプはどれだろう？ と探す楽しみも増えました！ すごく贅沢な体験をさせていただき感謝です。 アニメのストーリーもどんどん進むにつれて、より高難度の技が出てきたり、テレビで見ているような技が出てくると思うのでより楽しめるのかなと思います。アニメを見るのが楽しみです！ 私もいのりちゃんたちに差をつけられないように練習を頑張ろうと思います！（文＝リアルサウンド編集部）