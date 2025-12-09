10日から年末年始の交通事故防止運動が始まります。忘年会シーズンで飲酒する機会が増えますが、「飲んだら乗るな」は自動車だけではありません。去年11月から自転車の酒気帯び運転には罰則が設けられました。法改正から1年間で県内では65件の検挙があったことがわかりました。



9日、南さつま市で行われていたのは年末年始の交通事故防止運動の出発式です。10日から始まるのを前に一足先に行われました。





（園児）「交通安全宣言。私たちは交通ルールを守って事故に遭わないように気を付けます」忘年会など飲酒する機会も増える年末年始。「飲んだら乗るな」は自動車やバイクだけではありません。去年11月から道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転に罰則が設けられました。違反した人には3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。酒を提供した人にも2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科されます。法改正から1年あまり。県内では10月末までの1年間に65件の検挙があったことが県警への取材でわかりました。（県警・後迫克章管理官）「自転車も車両の仲間。自転車の運転の方も飲酒運転をしないという気持ちをしっかり持っていただきたい」県の公安委員会によりますと、ひき逃げや死亡事故などの自転車の悪質な飲酒運転をした場合、6か月以内の運転免許の停止処分を行うということです。年末年始の交通事故防止運動は10日から来年1月10日まで行われます。