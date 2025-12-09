北川景子、芝居歴22年で「やったことない」役明かす 森田望智の提案にノリノリ「楽しいかも」
俳優の北川景子、森田望智が9日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』公開御礼舞台あいさつイベントに登壇した。今作で相棒のような強い絆で結ばれた女性を演じた2人が、次に共演するなら「痛快なコメディかサイコスリラー」と挙げた。
【写真】素敵⋯！お互いにあげたいプレゼントを披露する北川景子＆森田望智
今作はトランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
北川は「絶対コメディーがいい。楽しいやつ。ずっと笑ってる。私が今度は守る。私が周りの的とかを倒して、守るというか。（森田に）“さわるな！”みたいな。アクション・コメディー。笑って泣けて痛快な作品をお待ちしています」と今作とはギャップのあるジャンルを熱望。
一方、森田は「サイコ・スリラーとかどうですか。景子さんはおばけ役。私は追いかけられる役」とし、北川は「逆に？いいかもいいかも。ずっと追いかける幽霊みたいな。それも楽しいかも」とノリノリ。森田は「『シャイニング』みたいなのやってほしい」「狂ってしまったというか、狂気みたいなのは難しいので景子さんの狂気をみてみたい」とリクエストした。
この提案に、北川は「全然追いかけるし。今まで22年くらいお芝居をしていてお化けって確か、やったことない」と新鮮に感じたようで、森田も「観たことない景子さんがみれる」と自信をもってプレゼンしていた。
【写真】素敵⋯！お互いにあげたいプレゼントを披露する北川景子＆森田望智
今作はトランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
一方、森田は「サイコ・スリラーとかどうですか。景子さんはおばけ役。私は追いかけられる役」とし、北川は「逆に？いいかもいいかも。ずっと追いかける幽霊みたいな。それも楽しいかも」とノリノリ。森田は「『シャイニング』みたいなのやってほしい」「狂ってしまったというか、狂気みたいなのは難しいので景子さんの狂気をみてみたい」とリクエストした。
この提案に、北川は「全然追いかけるし。今まで22年くらいお芝居をしていてお化けって確か、やったことない」と新鮮に感じたようで、森田も「観たことない景子さんがみれる」と自信をもってプレゼンしていた。