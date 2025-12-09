12月7日、藤岡弘、の次女で女優の天翔天音（てんしょう あまね）が、2026年1月の『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』で仮面ライダー役を演じることが発表された。娘の新たな仕事が決まり、“藤岡ファミリー” の好調ぶりが際立っている。

同作は東映特撮ファンクラブ「TTFC」で2026年に配信される。主演を務める天翔だが、この作品には思い入れがあるようだ。

「父親の藤岡さんが主演を務めた『仮面ライダー』（テレビ朝日系、1971年）1号の誕生から55周年を記念した配信作品です。天翔さんが演じるのは、藤岡さんが演じた本郷猛と共通する改造人間で、同設定の女性仮面ライダーは初となります」（スポーツ紙記者）

藤岡の次女が仮面ライダーデビューすることを喜ぶ特撮ファンも多い。一方で、Xでは

《マジ、目力が父親そっくりなんよ》

《変身って、もちろん、ポーズや姿勢も大事だけど、なんと言っても眼力だね 女性だけど、やっぱり、そうした部分にお父さんを髣髴とさせるところがある》

など、親子のそっくりぶりに驚く声があがっている。

「公開された作品のキービジュアルでは、天翔さんがカメラに目線を向けながら変身ポーズを取っていました。藤岡さんといえば、眼光鋭い “目力” がおなじみですが、天翔さんの眼差しも父親にそっくりだと感じた人がいるようです。

今回の出演にあたって、天翔さんは『一番の見本であり、本家の1号である父から一番言われたのは変身するときの目力。改造人間になった悲しみとそれを克服する葛藤、心の強さをまなざしで伝えたい』とコメントしており、“大先輩” からアドバイスをもらったようです」（芸能記者）

4人の子どもがいる藤岡だが、長男・藤岡真威人（まいと）は俳優、長女・天翔愛は女優、三女の藤岡舞衣もモデルと、芸能界でそれぞれ活躍している。最近は、家族で新たな仕事に取り組んでいるようだ。

「2024年11月から、藤岡さんと4人の子ども全員で『保険クリニック』のCMに出演しています。バラエティ番組でも家族で出演することが増えましたが、このCMもSNSでは好評です。子どもたちは藤岡さんの教えで武術を習っており、俳優業などに生かしています。兄妹それぞれ露出を増やし、改めて “藤岡ファミリー” に好感を持たれているのでしょう」（同）

藤岡は、2023年5月の本誌「FLASH」のインタビューで、『僕は武士道のもと、子どもたちに愛をつないでいくのが使命だと思っています。子どもたちが自立し、それを次世代につないでいくことができるようになるまでは、元気でいなければと思っています』と、子どもの活躍を目にしての決意を語っている。

55年の時を経て、天翔が「仮面ライダー」デビューすることに、藤岡の喜びもひとしおだろう。