プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が12月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。目標とする俳優を明かした。

【映像】2.5次元俳優・桜庭大翔の盛り上がる筋肉

番組中、アイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が注目のボートレーサーを紹介した。その選手は三重支部所属の中山翔太選手。中学生からボートレーサーを目指し、2022年、18歳でデビューしたそうだ。その後、わずか1カ月で初勝利。2025年にはA級に昇格し、9月のGI「第12回ヤングダービー」では大会最年少での優出を決めたという。

そんな中山選手は人気ボートレーサー・峰竜太選手に憧れているとのことで、これにちなんで河本が「桜庭さんは筋トレを始める上で、誰かに憧れたりはしたんですか？」と質問。桜庭は「憧れの筋肉ですか？気になりますか？仕方ないですね」とニヤけ、「僕が憧れてる筋肉はアメリカの俳優さん、ドウェイン・ジョンソンっていう方がいるんです」と有名ハリウッドスターの名を挙げた。

これにMCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「ドウェインね。大好きな俳優さんですから」と反応すると、桜庭は「さすがです」と大喜び。「わかってくれてる」とひとり頷き、「俳優もそうですけど、プロレスもやっていて」と自身のスタンスと重ねた。ここで藤森が「ザ・ロック」とドウェイン・ジョンソンのリングネームを出すと、桜庭は「あれ？ えっ！？」とハイテンション。「ドウェイン・ジョンソンは正直ね、一番好きな俳優さんですから。作品もおもしろい」と告げられた際には「気が合う！」と力強く握手を求め、「アメリカってね。ああいうプロレスラーとか筋肉隆々な人でも王道の俳優さんをやれる」との見解には「そうなんですよ。なので、僕も日本でそのような枠を目指したくて今、筋トレをして役者とプロレスの両立を…」と熱弁した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

