¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¢ËÜÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö2024Ç¯¤ËÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢2025Ç¯6·î14Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi¡¡hamasaki¡¡ASIA¡¡TOUR¡¡2025¡¡A¡¡I¡¡am¡¡ayu¡¡-ep.¶-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿2026Ç¯1·î10Æü¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢avex¤È¼çºÅÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃæ»ß¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾å³¤¸ø±é¤ËÂ³¤ºÆ¤Ó³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë°¥¤·¤ß¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î³§ÍÍ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢°ìºÂ¡¦¥¯¥ë¡¼ÂçÊÑÌµÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖTA¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢É¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹»ö¤ò¤ªÌóÂ«Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¾å³¤¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤êÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£³§ÍÍ¤ÎÌµÇ°¤ÊÁÛ¤¤¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦½ÐÍè¤ëÁ´¤Æ¤Ç¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï11·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¾å³¤¸ø±é¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇÌµ´ÑµÒ¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£