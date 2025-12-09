¼ã¤¤¿Í¤Ë¡È¥µ¥Ê³è¡É¹¤¬¤ë¡© ´¶ÁÛÊ¹¤«¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡9Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î»ý¤ÁÊª¡¢ÉþÁõ¤Ê¤É¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥µ¥Ê³è¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤ë¹â»ÔÁíÍý¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅç¿¬°Â°Ë»ÒµÄ°÷¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¹â»ÔÁíÍý¡¢ÁíÍý¤´½¢Ç¤°ÊÍè¤â¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Ç¡¢¤â¤¦¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬´¶Æ°¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È¥µ¥Ê³è¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬À¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î¶¯¤¤·ÐºÑ¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÍã¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤³¤Î¡È¥µ¥Ê³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥Ê³è¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë³ó¤È¤«¥Ú¥ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÈÍÎÉþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ë¹½¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤â¼ã¤¤Êý¡¹¤¬¤Ç¤¹¤ÍÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤ÀÀ®Ä¹Åê»ñ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤âÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëÆüËÜ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¡¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢¤´°Õ¸«¤â»ò¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åç¿¬µÄ°÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¡È¥µ¥Ê³è¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÁíÍý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¼¡¤ÎÆüËÜ¤ò¤·¤ç¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¥µ¥Ê³è´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢µÄ¾ì¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë