½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¤Î¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤Ë¹¤¬¤ë¶½Ê³¡ÖÅ¬Ìò¡×¡¡À©Éþ»Ñ¤ÎÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤ËÁûÁ³¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡×
·²ÇÏ¡¦Á°¶¶Åì½ð¤Ç1Æü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÅê¹Æ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Ê¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¤·¤¿¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÅ¬Ìò¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡ØËÉÈÈ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¡1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤ò¡¡¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î»Ñ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¡1Æü¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¡¤¼¤Ò³§¤µ¤ó²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·²ÇÏ¸©·Ù¤ÎÁ°¶¶Åì½ð¤Ç1Æü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊó¹ð¡£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢·ÙËÀ¤Ê¤é¤Ì¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ê¤É3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×
¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¾Ð¡×
¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡×
¡Ö¤»¤ìPOLICE¡×
¡ÖÅ¬Ìò¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤½ðÄ¹¤µ¤ó¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡ÂáÊá¤·¤Æ¤§¡¼¡×
¡Ö¿¦¼Á¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÀÄÌÚ¥×¥í¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Çµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÀÄÌÚ¤ÏJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê6²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï4087Ëü1481±ß¤Ç37°Ì¡£1Æü½ðÄ¹¤ÎËÜÈÖ¤Ï28Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤óº¾µ½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¡ÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë