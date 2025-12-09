サンコーは、家電ブランド「ThankPan（サンクパン）」の第2弾ラインナップとして、『楽々収納電気鍋「コロン」』を2025年12月3日に発売しました。カラーはホワイトとグレージュの2色。実売価格は6980円（税込）。

『楽々収納電気鍋「コロン」』

記事のポイント 電気鍋は電源さえつなげば、どこでも使用できるのが便利。ガスコンロやIHコンロのない部屋でも手軽に調理ができます。一人用サイズなので、ちょっとした夜食を作るときにも◎。

本製品は、卓上で使用できる一人用サイズの片手電気鍋です。使い方は食材を入れてスイッチを押すだけのワンタッチ操作。ラーメンやポトフなど、自分専用の鍋料理が手軽に楽しめます。

最大の特徴はその収納性。鍋本体に土台などのパーツをぴったり収めることができ、取っ手も折りたためるため、棚やキッチンでも場所を取らずスッキリ片付きます。

サイズは幅240×奥行150×高さ190（mm）。

サンコー 『楽々収納電気鍋「コロン」』 発売日：2025年12月3日 実売価格：6980円（税込）

