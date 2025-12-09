ホロライブ・さくらみこ、ホロENの人気メンバーと同棲!? 微笑ましすぎるポストに「てぇてぇすぎる！」「可愛がってもらってにぇ！」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、9日までにエックスを更新。英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」の人気メンバーの家に「住むことになった」と報告し、反響が集まっている。
【写真】“魔界乃番犬”の家でお世話されるさくらみこさん
みこさんは「フワモコのドッグハウスに住むことになったにぇ 水をもらって生きるにぇ…」とつづり、フワワ・アビスガードさん＆モココ・アビスガードさんが公開したポストを引用。ポストに添付された動画には、フワワさんとモココさんがみこさんのコラボ加湿空気清浄機をゲットして喜ぶ様子が収められており、「みこち先輩に水をあげたら急にしゃべってくれたあああBAUBAUBAUBAUー！！ 嬉しすぎるっ！ 綺麗な空気で毎日をすごそうねBAU BAU〜！！」とコメントしていた。
微笑ましすぎる3人の同棲生活を見たファンからは「うーんてぇてぇすぎる！」「いっぱい可愛がってもらってにぇ！」「仲良くしてあげてねw」「めちゃくちゃかわいいね〜！！新しい家族と仲良くしてあげてね」などの声が上がっている。
引用：「さくらみこ」エックス（＠sakuramiko35）
【写真】“魔界乃番犬”の家でお世話されるさくらみこさん
みこさんは「フワモコのドッグハウスに住むことになったにぇ 水をもらって生きるにぇ…」とつづり、フワワ・アビスガードさん＆モココ・アビスガードさんが公開したポストを引用。ポストに添付された動画には、フワワさんとモココさんがみこさんのコラボ加湿空気清浄機をゲットして喜ぶ様子が収められており、「みこち先輩に水をあげたら急にしゃべってくれたあああBAUBAUBAUBAUー！！ 嬉しすぎるっ！ 綺麗な空気で毎日をすごそうねBAU BAU〜！！」とコメントしていた。
微笑ましすぎる3人の同棲生活を見たファンからは「うーんてぇてぇすぎる！」「いっぱい可愛がってもらってにぇ！」「仲良くしてあげてねw」「めちゃくちゃかわいいね〜！！新しい家族と仲良くしてあげてね」などの声が上がっている。
引用：「さくらみこ」エックス（＠sakuramiko35）