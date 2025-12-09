ゴールデン・グローブ賞＜映画の部＞レオナルド・ディカプリオ＆ティモシー・シャラメ＆イ・ビョンホンらが主演男優賞にノミネート
現地時間12月8日、第83回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、映画の部ではポール・トーマス・アンダーソン監督作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多9ノミネートを獲得した。またコメディ部門の主演男優賞には、レオナルド・ディカプリオとティモシー・シャラメ、イ・ビョンホンらが名を連ねている。
【写真】スピルバーグが3回見たと大絶賛！ レオナルド・ディカプリオら登場『ワン・バトル・アフター・アナザー』超豪華ワールドプレミアの様子
アカデミー賞11回ノミネートを誇るアンダーソンが脚本と監督を手掛けた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。コメディ／ミュージカル部門作品賞と主演男優賞をはじめ、監督賞、脚本賞、チェイス・インフィニティの主演女優賞、テヤナ・テイラーの助演女優賞、ベニチオ・デル・トロとショーン・ペンの助演男優賞、音楽賞の計9ノミネートを記録した。
次点となったのは、第78回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したヨアキム・トリアー監督作『センチメンタル・バリュー』の8部門。ライアン・クーグラー監督の『罪人たち』が7部門と続く。
またアニメーション作品賞に、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が候補入りを果たしたほか、大ヒットを記録したNetflix映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』もノミネートされた。
授賞式は現地時間2026年1月11日に開催される予定。
＜映画の部＞主な候補者・候補作品は以下の通り。
■作品賞（ドラマ）
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『It Was Just an Accident（英題）』
『The Secret Agent（英題）』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
■作品賞（コメディ／ミュージカル）
『Blue Moon（原題）』
『ブゴニア』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『しあわせな選択』
『Nouvelle Vague（原題）』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■主演女優賞（ドラマ）
ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ジェニファー・ローレンス 『Die My Love（原題）』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
ジュリア・ロバーツ 『アフター・ザ・ハント』
テッサ・トンプソン 『ヘッダ』
エヴァ・ヴィクター 『Sorry， Baby（原題）』
■主演男優賞（ドラマ）
ジョエル・エドガートン 『トレイン・ドリームズ』
オスカー・アイザック 『フランケンシュタイン』
ドウェイン・ジョンソン 『The Smashing Machine（原題）』
マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
ワグネル・モウラ 『The Secret Agent（英題）』
ジェレミー・アレン・ホワイト 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』
■主演女優賞（コメディ／ミュージカル）
ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
シンシア・エリヴォ 『ウィキッド 永遠の約束』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue（原題）』
チェイス・インフィニティ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
アマンダ・セイフライド 『アン・リー／はじまりの物語』
エマ・ストーン 『ブゴニア』
■主演男優賞（コメディ／ミュージカル）
ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ジョージ・クルーニー 『ジェイ・ケリー』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
イ・ビョンホン 『しあわせな選択』
ジェシー・プレモンス 『ブゴニア』
■助演女優賞
エミリー・ブラント 『The Smashing Machine（原題）』
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
アリアナ・グランデ 『ウィキッド 永遠の約束』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
ポール・メスカル 『ハムネット』
ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
アダム・サンドラー 『ジェイ・ケリー』
ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』
■監督賞
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
ギレルモ・デル・トロ 『フランケンシュタイン』
ジャファル・パナヒ 『It Was Just an Accident（英題）』
ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
クロエ・ジャオ 『ハムネット』
■脚本賞
ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
ジャファル・パナヒ 『It Was Just an Accident（英題）』エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル 『ハムネット』
■非英語作品賞
『It Was Just an Accident（英題）』（フランス）
『しあわせな選択』（韓国）
『The Secret Agent（英題）』（ブラジル）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirat（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）
■アニメ映画賞
『Arco（原題）』
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
『星つなぎのエリオ』
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』
■シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）
『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
『F1（R）／エフワン』
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』
『罪人たち』
『WEAPONS／ウェポンズ』
『ウィキッド 永遠の約束』
『ズートピア2』
