『年末年始の帰省』に大活躍しそう！【3COINS】折りたためる♡「大容量バッグ」

年末年始の帰省、そろそろ荷造りをしたいけれど使えるバッグがない……。そんな人に向けて、たっぷり大容量サイズのバッグをご紹介。今回編集部が注目したのは、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできる大容量バッグ。使わないときは折りたたんでおけるので、収納にも便利です。撥水など嬉しい機能も付いており、お値段以上に活躍しそう。

便利な3WAY！ たっぷり大容量のバッグ

【3COINS】「キャリーオン折りたたみバッグ」\1,650（税込）

手提げと肩掛けができるだけではなく、キャリーオンも可能な3WAYバッグ。公式サイトに「大容量になってリニューアルしました」とあるように、たっぷり荷物が入りそうです。生地に撥水加工が施されているため、急な雨や雪の日も安心して持ち歩けそう。使わないときはコンパクトに折りたたんでおけるので、帰省はもちろん週末の買い出しにエコバッグとして持ち歩くのもおすすめ。

お土産用にも◎ コンパクトに持ち歩けるバッグ

【3COINS】「お土産用折りたたみ大容量バッグ」\1,100（税込）

帰省をすると、毎回お土産が大量になって大変……。そんなときにあれば便利なのが、コンパクトに折りたたんで持ち歩けるバッグ。「軽くて大容量」（公式サイトより）なので、荷物が多くなっても楽に持てそうです。こちらもキャリーオンができるため、旅行時にも余計に手が塞がらないのが嬉しいポイント。グレー・ブラックというシックな色展開で、きれいめにもカジュアルにも馴染みやすそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M