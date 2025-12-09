「同僚の距離感が近すぎて苦手」と思っていたけど →『まさかの行動』に「本当に助かりました！」

職場に一人はいる「なんとなく苦手な人」。筆者友人A子にとって、同僚のBさんがまさにそうでした。しかし、絶体絶命のピンチを救ったのは、他ならぬBさんの意外な行動。一方的な思い込みが氷解し、相手の本当の姿が見えた瞬間のエピソードです。

「距離感、近すぎません？」苦手意識の正体

営業部で働く友人A子には、どうしても好きになれない同僚がいました。

それは隣のデスクのBさん。

彼女は決して悪い人ではないのですが、会話に突然割り込んできたり、求めていないアドバイスを熱心にしてきたりと、とにかく距離感が独特。プライベートな話題にも、つい踏み込んでくるような印象を与えることがありました。



「おはよう」と廊下ですれ違うだけで、A子の心は少しザワザワと波立ちます。



「できれば関わりたくない」「必要最低限の会話で済ませたい」

A子は心のシャッターを半分下ろした状態で、Bさんと接していました。それがお互いのためだと信じて疑わなかったからです。

締め切り1時間前、プレゼン資料が消えた！

ある日の午後、事件は起きました。



翌日の重要な会議に向けて作成していたプレゼン資料のデータが、フォルダから消失してしまったのです。



締め切りまではあと1時間。

「嘘でしょ……？」と青ざめながら、ゴミ箱やバックアップフォルダを必死に検索しますが、どこにも見当たりません。



心臓が早鐘を打ち、背中を冷たい汗が伝います。



作り直すには時間が足りず、頭の中は「終わった」という絶望一色に。



デスクの前で呆然とするA子の視界が、涙で滲みます。