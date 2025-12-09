◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）

香港マイル・Ｇ１で海外に初参戦するエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は桜花賞、秋華賞とＧ１・２勝。その誇りを胸に日本代表として戦う。

牝馬２冠を手にした栗東滞在の効果が表れている。１１月３０日に検疫を開始。環境の変化に戸惑う馬もいるなかで、すぐに順応した。森一調教師は「２日目には落ち着いてカイバもしっかり食べてくれました。春と秋の経験が生きているのかなと思います」と頼もしく見つめる。

今年最後の照準を香港マイルを定めた。前走の秋華賞はオークスの反省を踏まえ、牧場と連携してメンタル重視の調整。それが功を奏し、２０００メートルの大舞台で結果を残したが、今回は３戦ぶりの１６００メートルと距離を短縮してきた。指揮官は「一番いいパフォーマンスができる舞台だと思います。オーナーには状態に問題がなければ、香港（マイル）がいいのではないかと提案させてもらいました」。クイーンＣ、桜花賞で見せたパフォーマンスからワンターンのマイルがベストだと考えている。

モーリスやドゥラメンテといった海外経験豊富な堀厩舎出身のトレーナー。開業前に「世界で戦ってみたい」と抱負を語り、今年はガビーズシスター（リヤドダートスプリント３着）に続く２回目の海外へ。開業２年目にして果敢に海を渡る姿勢を見せている。「３歳牝馬の中でチャンピオンだと思っているので、それに恥じないようにしっかりと結果を出したい」。世界にレベルの高さを見せつける。（浅子 祐貴）