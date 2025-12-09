近所に配った菓子折りは「選挙違反」にあたるのか。警察の事情聴取を受けた岐阜県本巣市の鍔本規之市議（77）が、きょうの議会で改めて弁明しました。

【写真を見る】選挙直前に“慣習”で菓子折り配った77歳市議 きょう議会で改めて弁明の上｢選挙違反ならバッジを…｣ ｢あした選挙があれば今の票より必ず増えます｣ 岐阜･本巣市

「刑事さんから取り調べを受けました。容疑は選挙違反です」



自身の政治活動などを報告する広報紙で、警察から事情聴取を受けたことを明かしたのは、岐阜県本巣市の市議会議員で当選6回のベテラン鍔本規之市議77歳。



鍔本市議はことし9月の市議選の告示直前に、自身の選挙事務所の近くに住む複数の有権者に対し、2000円ほどの菓子折り60箱を配ったということです。

「長年の習慣のようなものだった」

けさ、自宅前で取材に応じた鍔本議員は。



（岐阜･本巣市 鍔本規之市議）

「私はもうこれで選挙を6回、7回、8回やっているんですよ。ですのでその都度、範囲は別としてお配りしています」



初当選した21年前から、近所の有権者に菓子折りやふりかけを配ってきたといい、「長年の慣習のようなものだった」と話します。

（鍔本市議）

Q.選挙（投票）依頼をしたことは？

「ありません。私はそんなことをする必要もない。今の私は人気がありますから」



投票を依頼する目的ではなかったときっぱり。そして、9日に開かれた市議会でも改めて弁明したうえで、今後の進退についてこんな話を。

「選挙違反ならバッジを…」

（鍔本市議）

「選挙違反ということで検挙されて（選挙違反として）罰を受けて、そうなればバッジを外す。外さなければいけない。私は日本国民でありますし、司法で決めたことは従おうと思っています」

約20分にわたる鍔本市議の説明を傍聴した本巣市民は。



（市民・80代）

「反省するところは反省している。名誉もあるから裁判をやると言っているので頑張ってほしい」



（市民・70代）

「他人のことを一生懸命追及するけれど、自分のことはわかっていないのではないか。長年議員をやっているとこういう問題が出てくる」

（鍔本市議）

「もしあした選挙があれば、今の票より必ず増えます。私はそういう男ですから」



警察は、菓子折りを近所の広い範囲に配っていたことなどから、有権者の買収で公職選挙法違反に当たる可能性があるとみて、鍔本市議や関係者から事情を聞いています。