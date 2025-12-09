「ふわとろ」のさらに上「飲めるグルメ」SNS時代に目立つワードを考えた末に…フレンチトースト＆モンブランは30分で完売 「うーん！一瞬でなくなっちゃう」
「ふわとろ」だけでは、SNSに埋もれてしまう…いま新感覚のグルメが大人気に！「飲める」そうです。
東京・丸の内にあるこちらのカフェ。お客さんの半数以上が注文するというのが…
「飲めるフレンチトーストって書いてありました」
メニューには飲めるフレンチトーストの文字が。作り方を見てみると…フレンチトースト専用に開発したパンを半日かけて卵液に浸します。そして鉄板とオーブンでじっくり焼き上げることで“飲める”食感に。
一見、普通のフレンチトーストですが食べてみると…
「ん〜おいしい！とろとろ！歯はいらないかも」
実は今、噛まずに飲めるようなとろとろ食感の「飲めるグルメ」が話題なんです。
担当者によると、SNSで目を引くワードを考えた際、「ふわとろ」というワードは数が多く埋もれてしまうため、インパクト大の「飲める」というワードをつけたといいます。
そして、行列ができるほど大人気なのが…
「ネットで見て、絶対食べたいと思って」
「新幹線を取り直して買いました」
帰る新幹線を遅らせても買いたいというのが、こちらの真っ白なモンブラン。内側の和栗ソースをケーキの形を保てるギリギリのやわらかさで絞ることで、まるで飲めるほどの口どけだと話題になっています。
「うーん！一瞬でなくなっちゃいそうなほど、とろとろでふわふわです」
こちらのモンブランは、なんと開店からわずか30分で売り切れる人気ぶり！
まるで飲めるようなとろとろグルメ。あなたも楽しんでみては？