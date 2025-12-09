“芸能界随一の甘党”的場浩司、パフェを前に白目に→千鳥仰天
俳優の的場浩司がきょう9日、ABCテレビ『相席食堂』(後11：10〜 ※関西ローカル)に出演する。
【動画】「調子良くやんなよ」スタッフに“ガチギレ”する強面俳優の千鳥爆笑
今回は、周囲を威圧してしまいかねない迫力のある顔面を持つ芸能人が相席旅をする「強面(こわもて)相席」を届ける。
日本一の清流といわれる高津川が流れる島根県益田市にやって来たのは、的場。強面な見た目とは裏腹に、芸能界随一の甘党として知られている。
益田市の観光案内所で教えてもらった老舗の和菓子店で名物の饅頭をいただき、満面の笑み。さらに「NO SWEETS，NO LIFE」とニコニコしながら老舗のフルーツショップで旬のメロンパフェを注文。美しいパフェを白目で愛でる迫力の表情には千鳥も仰天する。
初めて訪れる街では必ず神社で手を合わせるという的場は、柿本人麻呂を祀る神社へ。丁寧に参拝し、神社から街の景色を眺めると、「ガキの頃を思い出すね〜」と感情があふれ出し、これからの生き方について、日が暮れるまで語り尽くす（!?）。
グルメ雑誌に「日本一行くべき居酒屋」として選ばれた店で、福岡からわざわざやって来た女性と相席。オススメの活イカ料理を女性にシェアしてもらい、その出会いに「縁(えにし)だね」としみじみする。
